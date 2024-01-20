وزير الداخلية وأعضاء «الأعلى للشرطة» يسجلون كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، إلى القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقال وزير الداخلية في كلمته: الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُشرفني والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة والتي جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالزود عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور.

وتابع: واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة نحو مستقبل أفضل للبلاد تمضي مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاء، وكل عام وسيادتكم بخير».