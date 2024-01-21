«تحالف الأحزاب» يكرم أبناء شهداء «الداخلية» في عيد الشرطة تقديرا لعطائهم

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، تنظيم احتفالية بمناسبة بعيد الشرطة في الذكرى 72 لهذا العيد وسط حضور أبناء الشهداء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية وشخصيات عامة.

تكريم عدد من قيادات الشرطة

وأكد النائب تيسير مطر، في بيان له، أنَّه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من قيادات الشرطة السابقة تقديرًا من تحالف الأحزاب لدور الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع المصري.

وقال: إننا بإقامة هذه الاحتفالية نوجه رسالة مهمة لجميع ضباط وجنود الشرطة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ أنَّ الشعب المصري يقدر جهودكم وعطاءكم وتضحياتكم التي لم تتوقف يوما على مدار التاريخ ومنذ اليوم التاريخي الذي سجلت فيه الشرطة صفحة من صفحات التاريخ المضيئة في تاريخ مصر يوم 25 يناير 52 عندما تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي ورفضت تسليم سلاحها لهذه القوات المحتلة.

رسالة لقيادات وضباط وجنود جهاز الأمن الوطني

وأوضح «مطر» أنَّ هذا الاحتفال أيضا يوجه رسالة لقيادات وضباط وجنود جهاز الأمن الوطني لما يبذلونه من عطاء مستمر في مواجهة مخططات الإرهاب وإحباطها وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية وخاصة في عام 23، إذ اختفت كل العمليات الإرهابية التي كان يعاني منها المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنَّ تحالف الأحزاب المصرية والذي يتشرف بأنه أمين عام له سوف يوجه رسالة إلى ضباط وجنود الشرطة أن الشعب المصري يقدركم ويقدر عطاؤكم وتضحياتكم من أجل الحفاظ على امن وامان الوطن.