نائبة التنسيقية تطالب بخطة للترويج للسياحة البيئية والاستشفائية

طالبت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بخطة للترويج للسياحة البيئية والاستشفائية، وأكدت أهمية الاستدامة في صناعة السياحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وبشأن سبل تعزيـز الجـذب السياحي لجمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة، بحضور الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وقالت نائبة التنسيقية: «نظراً لأهمية الموضوع خاصة في ظل التطورات الجارية على الصعيد المحلي والدولي من ارتفاع الوعي والاهتمام بالاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال كافة الأنشطة الاقتصادية، ولعلنا شهدنا خلال الفترة قبيل مؤتمر المناخ COP 27 الذي عقد في مدينة شرم الشيخ كيف كان الاهتمام بتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة من خلال الاهتمام بعملية فصل المخلفات وتحول المنشآت السياحية إلى استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه وغيرها من أوجه الاستدامة في النشاط الاقتصادي».

وتابعت: «ومن هذا المنطلق أرجو من الحكومة توضيح خططها فيما يتعلق بامتداد هذا العمل إلى باقي الوجهات السياحية المصرية»، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالاستدامة؛ فالوزير لم يتحدث عن كود الوزارة في الاستدامة بالمدن الأخرى، وماذا بعد شرم الشيخ، مشددة على أن صناعة السياحة تحتاج للاستدامة، وتابعت: «كنت أتمنى أن يلقي الوزير الضوء على هذا الموضوع».