نائب بـ«التنسيقية»: الحديث عن تطوير السياحة دون خطط تنفيذية أمر غير مقبول

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزير السياحة لم يتحدث عن خطة تنفيذية أو اتخاذ إجراءات تحقق مستهدفات الوزارة.

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وأضاف «نجاتي» في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لتعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، أن الوزير في كلمته لم يتحدث عن الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، على سبيل المثال، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإطلاق الكارت الذكي والمنصة الإلكترونية.

لا يوجد مقارنة بين مصر والدول الأخرى

وقال نائب التنسيقية: «إذا كنا نتحدث عن تطوير السياحة ولا نذكر الخطة التنفيذية والمستهدفات فهذا أمر غير مقبول»، موضحا أن حديث الوزير ومقارنته مع الدول الشبيهة لمصر في السياحة مقارنة خاطئة، حيث لا يوجد دولة تشبه مصر في مجال السياحة.