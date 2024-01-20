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عضو التنسيقية: الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية في مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
12:20 م | السبت 20 يناير 2024
تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب

 ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل والأمين العام بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، موضحا أن ذلك سيعزز من رغبة الأطراف المشاركة في الحوار على استكمال المرحلة الثانية منه.

مصلحة الوطن وخدمة المواطن

وأضاف هجرس في بيان له، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، نجحت في جمع مختلف أطياف المجتمع المصري على طاولة واحدة للنقاش، بهدف واحد وهو مصلحة الوطن وخدمة المواطن، منوها لأول مرة يجتمع كل هؤلاء على مائدة واحدة دون خلافات واضعين الوطن وهمومه نصب أعينهم.

المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن مناقشات الحوار الوطني، على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، تطرقت إلي عديد من القضايا التي تؤرق الشارع المصري حاليا كالتضخم وغلاء الأسعار وتقديم تسهيلات للمستثمرين وغيرها من القضايا الهامة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع من أهم سمات الجمهورية الجديدة ، مؤكدا الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية في مصر واعطي زخما ورونقا للأحداث والمرحلة الثانية منه.

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بقلم محمد أيمن سالم