«القاهرة الإخبارية» تستعرض تاريخ الزلازل في اليابان.. لماذا تحظى بالاهتمام؟

استعرضت الإعلامية منى شكر، في عرض شامل تاريخ الزلازل في اليابان، وذلك خلال تقديمها برنامج «العالم شرقاً»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

اليابان تقع على قمة 4 صفائح تكتونية

وقالت «شكر» إن اليابان تقع على قمة 4 صفائح تكتونية، لذلك تُعد منطقة نشطة وبؤرة للهزات الأرضية، ولهذه الأسباب الجغرافية تتعرض اليابان لنحو 2000 من الزلازل في العام الواحد، كما أن نحو 20% من الزلازل التي يشهدها العالم، تحدث في اليابان.

وأشارت إلى أن طوكيو قد تتعرض وحدها إلى 1500 زلزال في العالم الواحد، وتسجل حدوث نشاط زلزالي 1 كل 5 دقائق، وتحظى زلازل اليابان بالاهتمام دون غيرها، ويعود ذلك لقوة الزلازل في اليابان، وتاريخ البلاد الطويل مع كوارث الزلازل، مما دفعها إلى تطوير تكنولوجيا للتعامل مع تلك المخاطر.

اليابان تشهد أحد أخطر الزلازل في بداية 2024

وأوضحت أنه مع بداية العام 2024، شهدت اليابان أحد أخطر الزلازل في تاريخ البلاد، وهو زلزال شبه جزيرة «نوتو»، وبلغت حصيلة الضحايا نحو 232 قتيلاً، وما يقرب من 15 ألف نازح، إضافة إلى تضرر أكثر من 30 ألف منزل.

ولفتت «شكر» إلى أنه في مارس 2022، تكررت ضربة أخرى من الزلازل قبالة ساحل «فوكوشيما»، أعقبت زلزالا مماثل في عام 2021، بقوة تصل إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر.