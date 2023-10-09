زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليابان.. جزر إيزو في مرمى الزلازل

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزر إيزو اليابانية، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر إيزو اليابانية على مسافة 584 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة يايزو التابعة محافظة شيزوكا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزر إيزو اليابانية، وقعت على مسافة 550 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة شيمودا.