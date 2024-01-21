«الرعاية الصحية» بأسوان: اعتماد 6 منشآت جديدة للعمل بمنظومة التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد 6 منشآت صحية جديدة في محافظة أسوان، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تمثلت في وحدات طب الأسرة في عدة مناطق بالمحافظة، مثل الشيخ مصطفى، الدقاديق، أبوسمبل، العوضلاب، جعفر الصادق، والنزل.

وتتضمن هذه المنشآت درجة الاعتماد المبدئي، وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة «الإسكوا» العالمية.

أكّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أنّ هذا الاعتماد يعكس جودة وكفاءة المنشآت الصحية، ويشير إلى التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وفقًا للمعايير العالمية.

ونجحت هيئة الرعاية الصحية بأسوان في اعتماد 14 منشأة تابعة لها حتى الآن، بما في ذلك مركزين طب الأسرة و12 وحدة طب أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، جميعها حاصلة على الاعتماد المبدئي.

وتقدم هذه المنشآت نحو 29 ألف خدمة طبية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، وتشمل خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الوصول إلى أهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة لعام 2030، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 56 ألف مواطن من سكان محافظة أسوان، من خلال هذه المنشآت الصحية.