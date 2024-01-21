الفصائل الفلسطينية توضح سبب اندلاع «طوفان الأقصى»

أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا، مساء اليوم الأحد، توضح فيه أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

استهداف المواقع الإسرائيلية

وبحسب موقع «تليفزيون فلسطين» قال البيان: «عملية طوفان الأقصى استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية وسعت إلى أسر جنود العدو من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ونعمل على تجنب المدنيين رغم عدم امتلاكنا للأسلحة الدقيقة وإن حصل شيء من ذلك فيكون غير مقصود».

تنسيق إسرائيلي أمريكي ضد الفصائل الفلسطينية

وأشارت الفصائل الفلسطينية، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يتعاملون مع إسرائيل منذ إنشائها كدولة فوق القانون ويوفرون الغطاء اللازم لاستمرار احتلالها وقمعها لشعبنا، مواصلة: «ثبت يقينا كذب الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مقاتلينا للأطفال الرضع واغتصاب الإسرائيليات».

استهداف دبابة إسرائيلية

فيما كشفت الفصائل عن استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع «ميركفاه» بقذيفة «الياسين 105» شرق منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.