أستاذ في العلوم السياسية: إسرائيل تؤمن بالعقاب الجماعي حلا وحيدا للأزمة الفلسطينية

قال الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تؤمن بأنّ الحل الوحيد هو العقاب الجماعي للفلسطينيين، حيث لا زالت تمارس نفس السياسات، من حيث الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية.

وأضاف البشتاوي، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية: «إسرائيل ترفع شعارا مفاده أنّ هذا الضغط على المقاومة قد يجبرها على الاستسلام أو الإفراج عن الأسرى بشكل عام».

وتابع: «إسرائيل تؤمن بأنّ الحل الوحيد هو العقاب الجماعي وليس فتح أفق سياسي هنا وهناك، ومن المؤكد أنّ الأيام المقبلة ستشهد متغيرات سواء كانت داخلية في إسرائيل أو على صعيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والجهود الدبلوماسية التي تبذل هنا وهناك خاصة من قبل الأطراف العربية».

وأكد: «بالنسبة إلى مؤشرات هذه التغيرات، فإنّ الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير في إسرائيل، فالانقسامات أصبحت أكثر حدة وبدأت تطفو على السطح بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل، وذلك على مستوى الحروب التي تخوضها، حيث إن الخلافات كبيرة وبشكل علني وواضح».