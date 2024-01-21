«DMC» تبرز تقرير الوطن عن مخطط إسرائيل المشبوه لتهجير الفلسطينيين

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC»، الملف الذى نشر في عدد اليوم من جريدة الوطن بعنوان «تهجير الفلسطينيين.. مخطط إسرائيلي مشبوه يصطدم بإرادة مصرية».

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنّه بعد مرور 105 أيام على العدوان الغاشم على قطاع غزة، وخلال تلك المدة كانت مصر منتبهة وبشدة للمخطط الإسرائيلي منذ بداية طوفان الأقصي، مشيرًة إلى أنّ إسرائيل تسعى طوال الوقت وبجميع الطرق إلى تمرير خطة التهجير.

وأضافت خلال لقائها بالبرنامج: «خطة التهجير قديمة، وخلال الـ15 أسبوعا الماضية كانت هناك خططا ممنهجة من إسرائيل لتجويع الشعب الفلسطيني، وهو ما وصلنا إليه الآن، فضلا عن نزوح أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني ناحية الجنوب».