عروض فنية لفرقتي أسوان والأقصر بمسرح «فوزي فوزي» بعد إعادة تأهيله

شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان عددًا من الفعاليات والعروض الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد إعادة تأهيله وعودته كمنارة ثقافية لأبناء أسوان.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي عن المسرح منذ إنشائه، وعرض فني لفرقتي أسوان والأقصر للفنون الشعبية بعنوان «أسوان تجمعنا»، أدت خلاله كل فرقة عددا من العروض المميزة والمعبرة عن التراث الشعبي الثري لأسوان والأقصر.

إعادة تأهيل المسرح

وهنأ عمرو البسيوني رئيس الهيئة أبناء المحافظة بإعادة تأهيل المسرح، وقدم شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مؤكدا أن تطوير مواقع الهيئة بالمحافظات يأتي ضمن خطة شاملة لوزارة الثقافة تهدف إلى رفع كفاءة هذه المواقع لتؤدي خدماتها للجمهور بأعلى جودة، كما قدم شكره للإدارات المنفذة، مضيفا أنه جرى إعداد برنامج عروض فنية ومسرحية متنوعة سيشهدها المسرح خلال الفترة المقبلة.

حضر الفعاليات الفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من القيادات التنفيذية والجامعية بأسوان.

افتتاح معرض فني لفناني أسوان

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض فني لفناني أسوان ضم أكثر من 40 لوحة فنية شارك بها 30 فنانا، وتعبر في مجملها عن البيئة الأسوانية.