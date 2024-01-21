عالم بـ«الأوقاف»: لا حرج في قطع صلة الرحم عند الضرورة وبعد بذل المحاولات

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن عدم صلة الرحم يجعل الإنسان يظلم نفسه، وتمنع طريقين، وهما البركة في الرزق، وخاتمة السعادة؛ لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

وأضاف «قابيل»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «بقول لكل واحد حاول يصل رحمة أكثر من مرة، وحاول إنه يحسن إليهم، وخبط على بابهم مرة واتنين وثلاثة، ومعرفش يوصل وهم مش عاوزين يصلوا رحموا، يرفع إيديه ويقول يا رب أنا أبرأ إليك من قطع الرحم».

وتابع العالم بوزارة الأوقاف: «الإنسان يصل فى مرحلة في تعامله مع الناس، إنه يوقف، ولا يتواصل معاهم احتراما لنفسه، ويكون عنده عزة وكرامة».