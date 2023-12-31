واعظة بالأوقاف تشرح درجات صلة الرحم وأعلاها مرتبة

قالت الدكتورة جيهان ياسين، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن العلماء حددوا 3 درجات لمن تجب لهم صلة الأرحام، لافتا إلى أن الدرجة الأولى لذوي الأرحام، وهم الأبناء والأباء، الأخوة والأخوال والخالات وغيرهم.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الدرجة الثانية كل ذوي الميراث، من الأعمام والأخوال وأولادهم».

وأضافت: «الدرجة الثالثة من صلة الرحم، هي كل من له قرابة بي وصلة رحم».

وأكدت أن صلة الأرحام من شيم الأوفياء، والفطرة الأساسية للأسوياء، لافتة إلى الشرع الإسلامي وضع لها ضوابط شرعية تجعلها من أعظم العبادات والقروبات إلى الله سبحانه وتعالى.

فضل صلة الرحم

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف: «صلة الأرحام من العبادات التي تعتبر من صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء»

وأضافت: «صلة الأرحام هي لأصحاب النفس السوية، التي تشربت بالرحمة واللين، فتنتقل إلى الآخرين من الأقارب، بالدعم والزيارة والود والبشاشة والهدايا، والوقوف بجانبهم في الفرح والحزن، وتقديم الدعم لهم عند الحاجة».