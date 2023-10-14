هل يجوز قطع صلة الرحم مع الأقارب المؤذين؟.. خطيب بـ«الأوقاف» يوضح

يتجه كثير من الناس إلى قطع العلاقة مع الأشخاص ذوي القربى بسبب تعرضهم للأذى منهم، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يُكثرون من الإساءة.

صلة الرحم واجبة

وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الله تعالى حث المؤمنين على صلة أرحامهم، فقال تعالى: {وَاتَّقُوُا اَللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}. [النساء: 1]، مشددا على أنه لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطعيتها معصية عظيمة؛ قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}. [محمد: 22].

وتابع «الجمل»، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «من هنا نعلم أن صلة الأرحام من الطاعات المهمة التي أمر بها رب العالمين عز وجل، وربما يصل الإنسان رحمه فيقطعها من يصلهم، وربما يحسن إلى ذوي رحمه فيسيئون إليه، وقد حدث ذلك على عهد سيدنا رسول الله ﷺ، وجاءه رجل يشكو من مثل ما يشكي منه السائل الكريم، من إساءة وسوء معاملة، فعن أبي هريرة، أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأُحسِن إليهم ويُسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: (لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك). [أخرجه مسلم]».

أهمية الصبر على الأذى

وشدد «الجمل» على أهمية الصبر على إيذائهم، وابتغاء المثوبة والجزاء الجزيل من رب العالمين على ذلك، وأضاف: «إن كنت على يقين أنهم لن يَكُفُّوا عن الإساءة لك ولأهلك، فلتكن صلتك بهم بأدنى درجات الصلة، في المناسبات والأعياد، وتهنئتهم في أفراحهم، وعيادة مريضهم، ومواساتهم في مصابهم، ولو عن طريق الهاتف، ولكن يحرم عليك القطيعة بشكل كامل».