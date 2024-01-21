ضربة مرتقبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد 107 أيام من العدوان على غزة.. ما القصة؟

تتجه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لتخفيض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي قريبا وسط أزمات اقتصادية تضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

لقاء هام بين مسئولين دوليين وممثلي الاقتصاد الإسرائيلي

وأوضح موقع «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلي، أن كبار مسئولي الاقتصاد في إسرائيل التقوا بممثلي شركة التصنيف الدولية في ظل مخاوف من استمرار عدم الاستقرار في الاقتصاد الإسرائيلي وسط انطباع باتجاه تخفيض التصنيف، وتم الاجتماع في إطار مراجعة واسعة النطاق للوضع الاقتصادي بإسرائيل.

أزمة ديون وعجز في الاقتصاد الإسرائيلي

وأشار الموقع، إلى أنه تبين وجود مشكلة خطيرة في تعامل الحكومة مع خفض العجز وزيادة الديون، لافتا إلى أن الوكالة ستعمل على نشر تقرير قريبا خاصا سلبيا عن الاقتصاد الإسرائيلي يتضمن قراراهم بالتخفيض وبهذا ستزيد أسعار الفائدة على القروض في العالم للحكومة الإسرائيلية والشركات والأسر الإسرائيلية وقد قفز سعر الفائدة على القروض من أقل من 5.5% عشية الحرب إلى نحو 7% مؤخرا.

تزايد الأزمة الاقتصادية في إسرائيل

وتبرز الأزمة الاقتصادية في إسرائيل وسط تراجع الاستثمارات في مجال التقنية الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 18%، فيما وصل التراجع في هذا المجال لـ 50% مقارنة بالعام المالي 2022 وسط إيقاف الاستثمارات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي مجال الزراعة أدت الحرب لانهيار الزراعة في مستوطنات غلاف غزة بنسبة 75% و80% والتي يوجد فيها إنتاج الحليب والبيض.