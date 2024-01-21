وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية: نتنياهو يراهن على عدم استمرار إدارة بايدن

قال أحمد المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لا يستطيع الخروج عن التحالف الحكومي، كونه يضمن بقاء واستمرار حكومته، لذلك ملف إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين أمرا غير مقبول بالنسبة له ولشركائه بالحكومة، مشيرا إلى أنه يواجه أزمة داخلية عميقة.

نتنياهو يراهن على عدم استمرار بايدن

وأضاف «المجدلاني»، خلال حواره لبرنامج «مطروح للنقاش»، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يراهن على عدم استمرار إدارة جو بايدن، وبالتالي لن تكون قادرة على اتخاذ أي قرار يؤثر على إسرائيل سلبيا، موضحا أن نتنياهو يرى مسألة إعادة انتخاب بايدن مرة أخرى وفوزه بالانتخابات الأمريكية صعبة ومستحيلة بسبب تدني شعبيته بعد موقفه تجاه الحرب العدوانية على قطاع غزة.

التزام الولايات الأمريكية بدعم إسرائيل

وتابع: «التزام الولايات الأمريكية بدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة لن يتأثر أو يتغير بمجرد تغير الإدارة الأمريكية»، مشيرا إلى أن التزام الولايات المتحدة حول مواصلة الحرب العدوانية على أهالي القطاع ودعم الحرب مازال قويا، سواء الدعم الدبلوماسي أو اللوجيستي أو المالي.