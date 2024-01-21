رئيس «البحوث الزراعية»: خطة تحسين السلالات تساهم في زيادة إنتاجية اللحوم

زار الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وعقد اجتماعا مع قيادات المعهد والباحثين، حيث نقل للباحثين توجيهات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية، التي تسهم في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، مشيرا إلى أهمية دور المعهد في دعم رؤية الدولة بشأن التلقيح الاصطناعي، وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

وأضاف «عبدالعظيم»، أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية، مطالبا إدارة المعهد بالتعاون مع باحثيه لوضع خطة مفصلة مستقبلية للنهوض بالمعهد، بما يخدم الثروة الحيوانية بمصر.

وأوضح الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد، أن المعهد أحد المعاقل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية جناح البحوث التطبيقية بوزارة الزراعة المصرية، ويرجع تاريخ المعهد إلى عام 1908، منذ أن أنشئ قسما مستقلا لتربية الحيوان، حيث كانت مسؤولياته في هذا الوقت محدودة، بإجراء الأنشطة والبحوث المتعلقة بتربية الجاموس والأبقار والفصيلة الخيلية، ومنذ عام 1921، ضم إلى وزارة الزراعة كفرع لتربية الحيوان.

وفى عام 1939، تم تحويل هذا الفرع إلى إدارة لتربية الحيوان والدواجن ثم إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى عام 1944، وفي بداية الخمسينيات تم تحويله إلى إدارة عامة للإنتاج الحيواني، واستمر حتى إنشاء مركز البحوث الزراعية عام 1971، حيث تحول إلى معهدا لبحوث الإنتاج الحيواني.

وعرض الأقسام الموجودة بالمعهد، وكذلك المحطات التابعة له وعددها 12 محطة مركزية، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وعدد 2 مركز تدريب تابعين أيضا للمعهد.

استعراض السلالات الموجودة بمحطات المعهد المختلفة

واستعرض السلالات الموجودة بمحطات المعهد المختلفة والمساحات الفارغة بكل محطة، والخطة المستقبلية التي تناولت الاستثمار مع القطاع الخاص، وإنشاء معمل مرجعي للبيولوجيا الجزيئية، ومعمل مرجعي للألبان ومنتجاتها.

ثم تحدث الدكتور أحمد عبد الحفيظ رئيس قسم بحوث الأبقار عن تقييم التجربة الاستثمارية في قطعان الأبقار بمحطات المعهد، حيث يوجد 3 محطات تمت فيهم التجربة الاستثمارية، وهم محطة القرضة ومحطة سخا ومحطة السرو، وعرض خطة قسم بحوث الأبقار، لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق أقصى ربحية، في ظل الاستثمار مع القطاع الخاص، وتحدث عن استبدال العجلات غير صالحة للتربية وعمليات نقل الأجنة.

تحسين كفاءة إنتاج اللحم والمحافظة على الموارد الوراثية

وتحدث الدكتور أسامة المالكي رئيس قسم بحوث الجاموس، عن الجاموس المصري، وعرض المحطات التابعة للقسم، وهى محطة محلة موسى بكفر الشيخ، ومحطة السرو بدمياط، ومحطة سدس ببني سويف، ومحطة الجميزة بالغربي.

وذكر أيضا الأعداد المرباة بكل محطة، وتابع أن المستهدف هو تحسين كفاءة إنتاج اللحم، والمحافظة على الموارد الوراثية، وعرض دور قسم بحوث تربية الجاموس، وخطة الانتخاب بمحطات تربية الجاموس (2022- 2027)، والعائد من التحسين الوراثي على المستوى القومي، والوضع الحالي بمحطة السرو، وذلك بعد الاستثمار، ثم رؤية التطوير بالقسم.