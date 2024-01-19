أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 50%

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار اللحوم في منافذها بتخفيضات تصل إلى 50%، بجانب توفير مختلف السلع الغذائية كالسكر والزيت والبيض والعسل، موضحة أنه تم توفير جميع أنواع السلع في منفذ دائم عنوانه 6 شارع ميشيل باخوم بمنطقة الدقي بالجيزة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وعن أسعار اللحوم، بحسب المهندسة منال إبراهيم، مدير التسويق بمنافذ وزارة الزراعة، فهي تبدأ من 225 إلى 250 جنيها للكيلو بشكل يومي وذلك بعد توفير التخفيض والذي يصل إلى 50%.

تخفيضات تصل إلى 50%

- يباع السكر بـ27 جنيها.

- يُباع الزيت من 57 حتى 60 جنيها.

- يباع سعر زيت الزيتون بـ150 جنيها.

- يبدأ سعر السمن الجاموسي والبقري من 120 جنيها.

- يبلغ سعر طبق البيض 135 جنيها للأحمر.

- يبلغ سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيها.

- طرح شيكارة الأرز بسعر 210 جنيهات للشيكارة 5 كيلو.

عناوين منافذ وزارة الزراعة

- 16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي.

- 6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة.

- منفذ في مزرعة كفر غطاطي.

- منفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.

- منفذ بميدان لاظوغلي بالقاهرة بوزارة العدل.

- ومحل فاكهة 278 بداخل السوق بالعبور.

- منفذ بمنطقة «ابني بيتك» بالمنطقة الثانية.

- محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق «ابني بيتك».

- 9 منافذ بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر.

- منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر.