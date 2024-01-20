وزارة الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسيوط

أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية جديدة لمحافظة أسيوط في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

القافلة البيطرية تستمر حتى 25 يناير

وأعلن الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة البيطرية المجانية لمحافظة أسيوط لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى محافظة أسيوط سوف تستمر حتى 25 يناير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

تنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين بوزارة الزراعة إن القافلة تقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في محافظة أسيوط وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص وعلاج المواشي

أضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقري محافظة أسيوط، كما تجوب قرى ومراكز محافظة أسيوط في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، لافتا إلى أن القافلة ستقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.