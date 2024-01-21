مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تنعى أحد مؤسسيها

نعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار رجل الصناعة الوطني والبحث العلمي الدكتور حسن عباس حلمي، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء كبيرة للوطن.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة، إن الدكتور حسن عباس حلمي كان نموذجا وطنيا فريدا وأحد كبار الداعمين للبحث العلمي والتعليم وله أيادٍ بيضاء على مدينة زويل منذ تأسيسها؛ إذ تبرع بكامل تكاليف معهد حلمي للعلوم الطبية الذي ساعد الباحثين بالمدينة في العمل على مواجهة العديد من القضايا والتحديات.

تأسيس مدينة زويل

وأوضحت المدينة وفقا لبيان صادر عنها، أن الراحل كان من الرعيل الأول الذي أسس وأحدث نهضة لتصنيع الدواء في مصر.

وأضاف أن رحيل الدكتور حسن عباس حلمي يمثل خسارة كبيرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه من عطاء مخلص.