رئيس مدينة زويل: الطفل النابغة اجتاز الاختبارات وينضم للدراسة قريبا

أكّد الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أنّ المدينة قبلت أوراق الطالب يحيى النجار المتفوق دراسيًا ابن محافظة دمياط في الجامعة، موضحًا أنه ينتظم في الدراسة بدءًا من الفصل الدراسي الثاني 2024.

تطورات قصة الطفل النابغة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطالب تقدم للمدينة بأوراقه كاملة، بما فيها شهادة الثانوية العامة، واجتاز الاختبارات بنجاح.

وبيّن «عبدربه»، أنّ المدينة توفر للطالب تخصص مرشد أكاديمي للمساهمة في تيسير الأمور وتوضيح خريطة الدراسة، مضيفًا أن الدولة تكفلت بإيجاد محل إقامة له بالقرب من المدينة ليكون وسط أسرته نظرًا لصغر سنه.

توجيه رئاسي بتقديم الرعاية للطفل النابغة

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتقديم الرعاية الكاملة للطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع سابق، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.