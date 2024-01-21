«التنمية المحلية»: الإسكندرية شهدت دعما كبيرا في عهد الرئيس السيسي

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بجميع المتاحف والمناطق الآثرية والسياحية في جميع المحافظات واستغلال المناطق المحيطة بها في تنوع وثراء الحضارة المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسة أولت اهتماما كبيرا بتطوير المتحف اليوناني الروماني وتطويره ضمن خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وزارة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال تفقد وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ الإسكندرية مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدعم الكبير الذي تلقاه محافظة الإسكندرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد المحافظة العديد من المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية التي تهم المواطنين في جميع الاحياء والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإسكندرية شهدت تنفيذ مشروعات عديدة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، لافتا إلى أن هناك متابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية عبر زيارات ميدانية أو لقاءات وتقارير متابعة لمعدلات تنفيذ التنفيذ وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.