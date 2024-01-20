«التنمية المحلية»: تدريب 55 موظفا ضمن الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل غدا

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بدء الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غدا الأحد، في الأسبوع التدريبي الـ24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية بسقارة، وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب ويستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الدورة الهامة تهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بالأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هذه الدورة تأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأشار إلى أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت دورات لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات، كما حققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضا المواطنين، موضحا أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من دورة قادة المستقبل في 2 ديسمبر 2023 واستمرت لمدة 3 أسابيع.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من الجزء الثاني من الدورة يركز على عدة موضوعات أهمها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي وتفادي العلاقات السامة في بيئة العمل والاحتراق الوظيفي وإدارة ضغوط العمل وإدارة التفاعل السلوكي مع الآخرين وبيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، والاستثمار في مصر «جذب المستثمرين - القوانين المنظمة - الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - التمويل - حساب الربح»، وعرض مشروعات الوزارة وتتضمن موازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي دليل تصميم وتشغيل الأسواق وأمن المعلومات والأمن السيبراني ومكافحة الفساد والتعامل مع المؤسسات الرقابية ومفهوم الدولة، إضافة إلى تضمنها لجلسات محاكة وورش عمل ولقاء مع مسؤول محلي لتبادل الخبرات والمعلومات معه.

ابتكار حلول غير تقليدية في مشروعات التخرج

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها في نهاية الدورة مرتبطة بأحد المشكلات المرتبطة بالمحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، مع ضرورة تحفيز أوائل خريجي هذه الدورة بحصولهم على دورات متقدمة داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولي منصب قيادي في المحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن الأسبوع التدريبي الـ24 سيتضمن أيضا تنظيم 4 دورات تدريبية، منها دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة، وهما رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الإنفاق وتعظيم استخدام الموارد، ودورة المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من رئيس الجمهورية، كما سيتم تنفيذ دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من تلك الدورات 116 متدرباً من جميع المحافظات.