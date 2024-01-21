وزير التنمية المحلية يصل إلى الإسكندرية لافتتاح مشروعات خدمية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم، إلى مقر محافظة الإسكندرية في مستهل زيارته لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء الإسكندرية في بعض القطاعات على أرض المحافظة، يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى ديوان عام المحافظة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونواب المحافظ وسكرتير عام محافظة الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة، افتتاح مركز خدمات مصر بالمبنى الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية، ويعقب ذلك تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

مشروعات تنموية

كما يتفقد الوزير عدد من المشروعات التنموية في الإسكندرية، وعلى رأسها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة حي شرق، وفي حي وسط يتفقد مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بشارع فؤاد، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، وكوبري محرم بك.