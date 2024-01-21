وكالة الفضاء: «مصر سات 2» قمر متزامن مع الشمس ويعمل حاليا بكفاءة عالية

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي مصر سات 2، جرى إطلاقه 4 ديسمير 2023، ويعمل حاليًا بكفاءة عالية، وبعد الإطلاق بأيام قليلة بدأنا التقاط الصور الفضائية من خلاله، وهو حاليًا تحت الاختبار للتاكد من اعتمادية الصور التي يجرى الحصول عليها بحيث يمكن استخدامها في دعم القرارات الإستراتيجية.

القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمر الصناعي مصر سات 2، هو قمر متزامن مع الشمس ويمر على مصر مرتين في اليوم، مرة في الصباح وأخرى في المساء، ويقوم بعمل مسح كامل لمصر كل 58 يومًا، ويتيح في صور ذات جوده عالية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

مصر سات 2

وقال إن أحد أهداف خطة الوكالة هو تحسين المسح الكامل للأجواء المصرية، فيتم ذلك من خلال تطبيق أهداف برنامج الفضاء المصري وهو مجموعة الأقمار التي تتكامل سويا في صورة كوكبة، وهي الخطة المستقبيلة لوكالة الفضاء المصرية في استكمال تكنولوجيا توطين الأقمار الصناعية واستكمال المنظومة لتغطية الأجواء المصرية لمعرفة المعلومات المهمة عن الأراضي المصرية.