أبرز المعلومات عن القمر الصناعي «نكس سات».. ما سبب تسميته؟

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق القمر الصناعي المصري الذي جرى تجميعه في وكالة الفضاء المصرية، وبنسبة توطين للصناعة المحلية في تكنولوجيا الفضاء وصلت لـ35%.

«نكس سات» هو قمر صناعي صغير يبلغ وزنه نحو 60 كيلو جراما، ومزود بكاميرا ذات دقة عالية ويستخدم في أغراض التصوير العالية الجودة، وفقا لما صرحت به مصادر في الوكالة خلال تصريحاتها لـ«الوطن».

القمر الصناعي المصري

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري «نكس سات» وفقا لتقرير صادر عن وكالة الفضاء المصرية:

** سبب التسمية «نكس سات»، ويقصد بها الأقمار الصناعية التجريبية العاملة، وهي تكون أقل من المتوسط في حجم ووزن القمر الكبير، وتكون أقمار نكس سات أكبر من كيوب سات وأقمار نكس سات يكون وزنها من 60 لـ80 كيلو وهي تجريبية.

** القمر من طراز «ميكرو سات» وهي أكبر حجما ووزنا من الأقمار من نوعية كيوب سات.

** سيتم إطلاقه نهاية الشهر الجاري، وتحديدا 26 يناير الجاري.

** تم تجميع القمر في مقر وكالة الفضاء المصرية وتم شحنه منذ فترة للقاعدة المقرر أن يتم الإطلاق منها.

التنمية المستدامة

** القمر يسهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الزراعية والاقتصادية، وكذلك التغيرات المناخية.

** القمر الصناعي سيتم متابعته من داخل مصر بعد انتهاء مرحلة الاختبار بعد الإطلاق.

** القمر يأتي في إطار مشروع مصر الفضائي والبرنامج الخاص بها.

** القمر سيكون نواة إضافية لاستكمال مشروع توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر بمكونات محلية حتى تصل لأكثر من 80%.