تتابع القارة السمراء بشغف كبير، أحداث البطولة الأقوى على مستوى القارة السمراء، وهي كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام نسختها الحالية على أراضي كوت ديفوار، بمشاركة المنتخب المصري الذي يأمل في فك نحس 14 عاما، منذ آخر تتويج للفراعنة عام 2020، حيث تبحث الجماهير عن تردد قناة المغربية الرياضية tnt التي تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا.

منافسة محتدمة بين المنتخبات الأفريقية على اللقب القاري، ما جعل القنوات تتنافس من أجل الحصول على حقوق بث المباريات عبر قنواتها المفتوحة، وهو ما اتبعته قنوات tnt الرياضية.

تردد قناة المغربية الرياضية tnt.. تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا

ويأتي تردد قناة المغربية الرياضية tnt على النايل سات، على النحو التالي:

تردد قناة 1 TNT:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12207

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة 2 TNT

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

فيما يأتي تردد قناة المغربية الرياضية TNT علي عرب سات، على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

طريقة ضبط استقبال قناة المغربية الرياضية tnt الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

ويمكن استقبال إشارة قناة المغربية الرياضية tnt وفقا للخطوات التالية:

1- اضغط على زر القائمة.

2 - حدد التركيب، ثم التركيب اليدوي.

3- قم بضبط القمر الصناعي الذي تريد استقباله.

4- أدخل التردد الخاص بالقناةا.

5- أدخل الاستقطاب ثم معدل تصحيح الخطأ، واضغط على كلمة (حفظ).

6- قم بالبحث عن القناة وتنزيلها على الجهاز الخاص بك.

وتنتظر منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام كاب فيردي، غدا الاثنين في إطار الجولة الختامية لدور المجموعات، من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي.