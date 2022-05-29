تردد قناة الرياضية المغربية tnt على النايل سات 2022 لمشاهدة الأهلي والوداد

ترتفع معدلات البحث من عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية عن تردد قناة الرياضية المغربية tnt على النايل سات 2022، خاصة بعد إعلان إدارة القنوات عن عرض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر عرضها غدًا الاثنين على ملعب الملك محمد الخامس.

ولعشاق الساحرة المستديرة، تعرض بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة عبر الأقسام المختلفة، تردد قناة الرياضية المغربية tnt على النايل سات 2022 لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي وفق صفحة مجموعة القنوات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة الرياضية المغربية tnt على النايل سات 2022

ويمكن للراغبين في متابعة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 ضبط تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات، كالآتي

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكن تنزيل القناة على التلفاز من خلال القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

وتمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث المباراة في الوطن العربي، ولكن يتم إذاعة المباراة على القناة المشفرة، ومن المقرر أن يعلن حكم اللقاء صافرة بداية المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي غدًا الاثنين الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.