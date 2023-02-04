تردد القناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

منذ بداية بطولة كأس العالم للأندية، يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بالقنوات التي تبث المباريات، خصوصًا جمهور النادي الأهلي المصري، رغبة منهم في مشاهدتها في المنزل دون الحاجة للذهاب للمقهى، خاصة بعد فوز المارد الأحمر على نادي أوكلاند بثلاثية نظيفة في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ما يجعلهم يبحثون عن تردد القناة المغربية الرياضية TNT التي تذيع مباريات كأس العالم للأندية.

وتهتم القناة المغربية أيضًا، بإذاعة وبث مباريات النوادي العربية في البطولة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، تردد القناة المغربية الرياضية TNT على الأقمار الصناعية المختلفة التي من المتوقع أن تبث مباراة الأهلي وسياتل اليوم، وجاءت كالتالي:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11513.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ 4\3.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11863.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT على القمر الصناعي هوت بيرد

- القمر الصناعي: هوت بيرد.

- التردد: 10872.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

موعد مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

تبدأ مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق 4 فبراير الجاري، لتكون في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات، و6 مساءً بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش.