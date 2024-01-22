خطوات الحصول على قرض شخصي بضمان الشهادات الادخارية.. إليك التفاصيل

تقدم العديد من البنوك المصرية لعملائها الفترة الحالية فرصة للحصول على قرض شخصي بضمان شهادات الاستثمار الخاصة بهم داخل البنك نفسه، حيث يعتبر البنك الزراعي المصري أحد تلك البنوك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وخطوات الحصول على قرض شخصي بضمان الأوعية الادخارية من البنك الزراعي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الحصول على القرض الشخصي بضمان الأوعية الادخارية

- تصل مدة التمويل بحد أدنى إلى 10 سنوات.

- يضع البنك الزراعي المصري شرطاً يتمثل في تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

- يمكن الحصول القرض دون ضامن.

- تمويل يصل إلى 80%.

- وبالنسبة لأسعار الفائدة تكون تنافسية.

- كما تصل نسبة العائد إلى 3%.

- يمكن الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقصر.

- إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

- دون مصروفات إدارية.

خطوات الحصول على القرض

- يجب على العملاء الراغبين في الحصول على قرض شخصي بضمان الأوعية الادخارية إحضار مستند الوعاء الادخاري.

- كما تتمثل الخطوة الثانية في إحضار طلب تمويل.

- فيما تكون الخطوة الثالثة إحضار بطاقة الرقم القومي.