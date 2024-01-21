أقوى مشروب طبيعي لتنظيف القولون.. خلطة منزلية فعالة

قد تكون مهتمًا بالتعرف على طرق تنظيف القولون، إذا كنت تشعر بالانتفاخ أو الإمساك، خاصةً وأن تطهير القولون قد يساعد في تخفيف الأعراض الناتجة عن انتفاخه، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال أقوى مشروب طبيعي لتنظيف القولون.

إن تطهير القولون بطرق طبيعية له مجموعة من الفوائد، مثل إزالة السموم من الجسم، وتحسين جهاز المناعة، والمساعدة في فقدان الوزن، وتخفيف الانتفاخ، وحتى تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، بحسب موقع «wellhealth».

كيفية تنظيف القولون بسرعة وبشكل طبيعي؟ سؤال ملايين البشر الذين يعانون من آلام وانتفاخ القولون، وهو ما يمكن من خلال منتجات طبيعية في كل منزل، إلى جانب شرب المزيد من الماء، ما يجعل كل شيء في جسم الإنسان يعمل بشكل أفضل، بما في ذلك عملية الهضم والإخراج.

أقوى مشروب طبيعي لتنظيف القولون

خلطة خل التفاح والعسل:

نظرًا لأن هذين المكونين يحتويان على البروبيوتيك، فإن مزجهما معًا قد يساعد في صحة الأمعاء، كما أن هذا الخليط يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، والذي يعد أقوى مشروب طبيعي لتنظيف القولون.

يمكنك تجربة هذا الخليط عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من العسل الخام وملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ.

عناصر طبيعية تساعد على تنظيف القولون

العصائر:

العصائر تعد إضافة المزيد من الفواكه إلى النظام الغذائي بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك العصائر الطبيعية، وهي طريقة جيدة لبقاء الجسم رطبًا، بالإضافة إلى إضافة الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى النظام الغذائي التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء.

تعتبر بعض الفواكه، مثل الموز والتفاح، مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك، يمكنك أيضًا إضافة الزبادي إلى العصير للحصول على دفعة إضافية من البروبيوتيك.

يمكن لهذه العناصر مجتمعة أن تساعد في تحسين ميكروبيوم الأمعاء وتنظيم حركات الأمعاء.

إلى جانب ذلك، وبحسب التقرير، فإن الألياف هي نوع من الكربوهيدرات التي لا يستطيع الجسم هضمها ولكنها تؤثر على معدل الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وحركة الفضلات عبر القولون (عن طريق المساعدة على تليين البراز)، والتي يمكن الحصول عليها من خلال مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والشوفان والعدس والبازلاء واللوز، لذا فإن زيادة تناول الألياف ستساعد على تنظيم الأمعاء والحفاظ على صحة القولون بشكل عام.