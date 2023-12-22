«الصحة» تحذر من 3 أعراض لآلام القولون.. «لو ظهرت عليك اذهب للطبيب»

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للمواطنين بشأن أعراض آلام القولون، قائلة في تقرير رسمي لها، إنّ هناك أعراض مهمة لآلام القولون يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها، تجنبًا للمضاعفات الصحية الخطيرة على الجسم.

أبزر 3 أعراض لآلام القولون

وحددت وزارة الصحة والسكان، 3 أعراض مهمة لآلام القولون، التي جاءت على النحو التالي:

- ألم وتشنج في البطن.

- الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

- انتفاخ وزيادة الغازات في البطن.

تحذير من خلطات الأعشاب

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لآلام القولون، ويجب عند ملاحظتها الذهاب إلى المستشفى فورًا، أو الاتصال بالطبيب المختص وزيارته والخضوع للكشف العاجل ومعرفة البروتوكول العلاجي، محذرة من اللجوء إلى الأعشاب التي تتداول بين المواطنين وبعضهم البعض.

روشتة الوقاية من آلام القولون

ودعت وزارة الصحة والسكان، إلى اتباع نظام غذائي صحي لعدم التعرض إلى خطر الإصابة بآلام القولون، والبعد عن التدخين، والاعتماد على الفواكه والخضروات، وكذلك الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة نصف ساعة على الأقل.