عشان متحسش بألم.. نصائح ضرورية لتخفيف أعراض القولون العصبي 

«القولون العصبي» واحدة من الحالات المرضية المزمنة أو طويلة الأمد، التي يعاني منها بعض المرضى يصاحبها ألام شديدة قد تعيق الشخص عن القيام ببعض الأنشطة اليومية، وتختلف أعراض القولون العصبي من شخص لآخر، ولكنها تستمر عادةً لفترات طويلة.

في هذا السياق، قدمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية من خلال نشرة توعية تصدر بشكل دوري، عدة نصائح لمرضى القولون العصبي لتخفيف الأعراض التي يشعرون بها.

مرض القولون العصبي

القولون العصبي، بحسب ما ذكرته مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، هو حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي مسببةً أعراضًا مثل تقلصات المعدة والإسهال والانتفاخ وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع.

السيطرة على الأعراض

وأشارت إلى أن الأعراض الرئيسية لمرض القولون العصبي هي آلام أو تشنجات في المعدة تكون أسوأ بعد تناول الطعام، والانتفاخ والشعور بأن البطن ممتلئ ومنتفخ بشكل غير مريح، والإسهال أو الإمساك مع عدم القدرة على إفراغ الأمعاء بالكامل، والتعب و نقص الطاقة والغثيان وآلام الظهر.

نصائح عامة لتخفيف أعراض القولون العصبي

بحسب نصائح مديرية الصحة بالشرقية، يجب تناول وجبات منزلية بمكونات صحية ومطهية بطرق سليمة، وممارسة الكثير من التمارين الرياضية، وإیجاد طرق للاسترخاء.

ويجب تدوين ما يتم أكله وأي أعراض تظهر على الشخص، مع محاولة تجنب الأشياء التي تثير إصابتك بالقولون، وتناول الألياف الطبيعية من تناول الفاكهة والخضروات في حال الإصابة بالإمساك.

أيضا أوصت مديرية الصحة بعدم تأخير أو تخطي وجبات الطعام، وعدم الأكل بسرعه كبيرة، وكتبت المديرية في بيان التوعية: «لا تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المصنعة، ولا تتناول أكثر من 3 حصص من الفاكهة يوميا، ولا تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة يوميا، ولا تشرب المشروبات الغازية»