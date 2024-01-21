مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة: دعوات لاعتصام مفتوح أمام منزل «نتنياهو»

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه كان هناك تصعيد خطير من عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وتمثلت هذه التحركات في الإعلان عن الاعتصام المفتوح، وتحديدًا في مدينة القدس أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا يأتي ضمن برنامج تصعيد كانت قد أعلنت عنه العوائل، والذي يتمثل أيضا في الإضراب المفتوح عن الطعام لبعض هذه العائلات، وامتدت هذه التظاهرات جغرافيا لتصل إلى 4 مناطق وهي القدس وتل أبيت وحيفا وأمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن لسان حال هذه العائلات هي المطالبة ليس الإعلان فقط عن صفقة تبادل شاملة أي «الكل مقابل الكل»، ولكن يطالبون بضرورة الإطاحة بـ«نتنياهو» وحكومته لكونها لا تجلب الأمن والأمان للمستوطنين والمستوطنات القريبة في منطقة غلاف غزة، موضحة أن «نتنياهو» تحدث عبر لقاء متلفز وتصريح تلفزيوني أن هذه الضغوطات لم تحرك هذا الملف، ولن يستسلم لشروط الفصائل الفسلطينية وأن الرضوخ يعني بأن الهجوم في 7 أكتوبر ربما يتكرر.