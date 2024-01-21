خبير استراتيجي: لن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة حال انتخاب «ترامب»

قال كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي، إن بايدن والعديد من الجمهوريين والديمقراطيين يريدون تطبيق حل الدولتين فعليا، كونه الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى السلام والأمن في المنطقة، على الرغم من كون إسرائيل وخاصة نتنياهو ضد هذا الأمر نهائيا.

مناقشات حول حل الدولتين

وأضاف «دارك»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن من الصعب تغيير رأي نتنياهو حول مسألة إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هناك التزاما على الولايات المتحدة نحو حل الدولتين، متابعا: «لا أظن أن هذا الالتزام أقوى من دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا».

خسارة «بايدن» بالانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أنه إذا خسر «بايدن» هذه الانتخابات الرئاسية، وتولى دونالد ترامب هذا المنصب والحزب الجمهوري يمكن القول «وداعًا» لأي إمكانية للحصول على دولة فلسطينية مستقلة لذلك إن الأمريكيين في موقف صعب لأن الكثير منهم يريد من «بايدن» أن يعرف أنهم ليسوا سعداء بهذه السياسة، ولكن سياسته تعد الأفضل بين خيارين سيئين آخرين.