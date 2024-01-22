تعرف على موعد اختبارات القرآن الكريم لجميع مراحل رواق الأزهر بأسوان

أكد الدكتور أحمد رضوان الغنيمي، مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، أن اختبارات القرآن الكريم في جميع المراحل والمستويات التعليمية تبدأ 4 فبراير المقبل.

وأوضح مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، أن هذه الخطوة ضمن الاهتمام المتزايد بأنشطة الرواق الأزهري في المحافظة، والتي تلقت رعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وأكد في بيان، أن عملية المتابعة والإشراف على هذه الأنشطة من قبل الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتورة هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف.

انتظام الدراسة بنظام الحضور المباشر

وتستمر الدراسة بنظام الحضور المباشر لدارسي المستوى الثاني من المرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية في محافظة أسوان بينما يتم تقديم محاضرات في قاعة معهد الإمام محمد متولي الشعراوي الثانوي.

يذكر أن الدراسة بنظام الحضور المباشر في فرع الرواق بأسوان مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني من المرحلة التمهيدية والمستوى الأول من المرحلة المتوسطة، أما بقية المراحل والمستويات في السلم التعليمي، فسيتم الدراسة فيها بنظام التعليم عن بعد (أونلاين).

اهتمام من شيخ الأزهر بجميع المراحل التعليمية

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتوفير الفرصة لكل من يرغب في طلب العلم الشرعي، وذلك وفقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الدين الإسلامي.