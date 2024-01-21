هآرتس العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تدمير أنفاق غزة

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن إسرائيل لم ولن تتمكن أبدًا من تدمير جميع أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تفاصيل عن الأنفاق

وذكرت الصحيفة في تقريرها، اليوم الأحد، أن الأنفاق الموجودة تحت غزة تم إنشاؤها منذ عام 1987 في الوقت الذي تولت الفصائل الفلسطينية إدارة غزة في عام 2007، وهذه الأنفاق يصعب إغراقها أو هدمها لأنها موجودة على أعماق كبيرة تصل إلى 30 مترا تحت الأرض، وهذا سيجعل الجيش الإسرائيلي غير قادر على تدمير بحسب التقارير التي ظهرت منتصف ديسمبر الماضي.

صعوبة تدمير الأنفاق

ويعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إقامة ممرات جديدة بسرعة، وهذا يجعل هدف التدمير الكامل للأنفاق أمر صعب، وتشبه هذه الأنفاق متاهة لذا فإن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادرا على إغراق أو هدمها، خاصة أنه بعد 107 أيام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي ينوي توسعة الرقعة

في سياق متصل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستعمل على توسعة رقعة الهجوم البري في خان يونس بقطاع غزة من أجل استمرار الهجوم على الفصائل الفلسطينية وإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.