منشورات الجيش الإسرائيلي تتحول لقرطاس فلافل في غزة

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل الطرق للوصول إلى أي معلومات حول المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذين يصل عددهم حتى الآن إلى 136 شخصا.

صور المحتجزين تتحول لقرطاس فلافل

وبحسب فيديو متدوال لفلسطينيين في قطاع غزة، يظهر شاب في العقد الرابع من عمره يقف أمام مكان لقلي الفلافل، ويصرح قائلا: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يرمي منشورات فيها صور المحتجزين الإسرائيلين من أجل أن يخبر الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي أي معلومات حول المحتجزين، وسنضع في هذا الورق الفلافل.

نتنياهو يرفض شروط الفصائل الفلسطينية

في سياق متصل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشروط التي وضعتها الفصائل الفلسطينية من أجل إتمام صفقة تبادل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وتتجه أسر المحتجزين لعمل وقفة احتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح بداية من اليوم الأحد أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب فضائية «القاهرة» الإخبارية، في الوقت الذي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 25 ألف شخص مع تسجيل أكثر من 62 ألف مصاب أغلبهم من الأطفال والنساء.

مجاعة تلوح في الأفق

يأتي هذا فيما أعلن مفوض الأونروا العام، بحسب تصريحات صحيفة اليوم الأحد، أن المجاعة وشيكة في قطاع غزة في ظل الحرب القوية التي تعتبر أقوى من حروب أفغانستان واليمن وإفريقيا، مؤكدا أن مجاعة كبيرة تلوح في الأفق.