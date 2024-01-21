بوساطة مصرية قطرية أمريكية.. مشاورات حول خطة مرحلية لوقف العدوان على غزة

فى محاولة جديدة لوضع نهاية للعدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يجري حالياً التنسيق لمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، من خلال التشاور مع الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن خطة دبلوماسية مرحلية، تهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كخطوة أولى، تليها سلسلة من الإجراءات تهدف في النهاية إلى سحب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء الحرب.

مفاوضات حول خطة لوقف الحرب على غزة

إلا أنه حتى الآن، ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ107، لم يعلن أي من الأطراف عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب على غزة، كما لم يتم الكشف عن إحراز أي تقدم بشأن الاقتراح الجديد، الذي يتضمن خطوات تتعارض مع مواقف الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وظهر ذلك في تصريحات طاهر النونو، المستشار الإعلامي للفصائل الفلسطينية، الذي أكد أنه لم يحدث تقدم حقيقي في المحادثات، وأن المسؤولين الإسرائيليين لم يستجيبوا لطلب التعليق.

وبناءً على مصادر مطلعة على المحادثات، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والفصائل قد يكونا على استعداد للمشاركة مرة أخرى في المناقشات، بعد أسابيع من التوقف، في أعقاب الهدنة الأخيرة في 30 نوفمبر الماضي.

جولة مفاوضات في القاهرة خلال أيام

ووفقًا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وتعتبر استعدادية الطرفين لمناقشة الإطار خطوة إيجابية، ويعمل الوسطاء حاليًا على سد الفجوة بين الطرفين.

والاقتراح الجديد، الذي يحظى بدعم من واشنطن والقاهرة والدوحة، يمثل نهجًا جديدًا لحل الصراع، ويهدف إلى جعل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، جزءًا من صفقة شاملة، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.