مندوب فلسطين بـ«حقوق الإنسان»: انهيار مرافق غزة بسبب عدوان الاحتلال

قال مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان، السفير إبراهيم خريشة، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلَّف دماراً غير مسبوق في البُنى التحتية لقطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وتابع السفير إبراهيم خريشة، في تصريحاته للقناة الإخبارية: «نعمل مع الصليب الأحمر الدولي للحصول على معلومات عن أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال».

واستطرد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان: «أكثر من مليون فلسطيني نازحون في جنوب غزة يعانون مأساة إنسانية»، وأضاف: «يوجد صعوبة كبيرة في إيصال المساعدات إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة».

وشدد على قوله: «يجب السماح للجنة تقصي حقائق بدخول قطاع غزة للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».