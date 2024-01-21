أول ظهور لـ جورج وسوف بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية «فيديو»

حرص الفنان جورج وسوف، على طمأنة جمهوره في الوطن العربي، بعد أنباء تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى خضوعة لعملية جراحية مفاجئة.

أول ظهور لجورج وسوف

ونشر جورج وسوف، مقطع فيديو، وهو يشاهد التلفاز، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في إشارة منه أنه بخير.

وجمع الفنان جورج وسوف لقاء عفويا مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، شارك الأخير كواليسه من خلال فيديو شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك».

وظهر الفنان جورج وسوف وهو يجلس في غرفة، ودخل له الفنان كريم محمود عبدالعزيز ليصافحه، وخلال اللقاء أبدى الأول إعجابه الشديد بأغنية «الغزالة رايقة»، التي قدمها الثاني ضمن فيلمه الشهير «من أجل زيكو»، قائلا «أنت فنان حلو، أقسم بالله فنان حلو، وأغنية الغزالة رايقة يخربيت عقلك جميلة».