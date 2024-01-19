بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. صلاح الشرنوبي: «جورج وسوف ثروة قومية»

أقيمت أمس إحدى الفعاليات الفنية التي حضرها الفنان الكبير جورج وسوف، إذ تحامل على مرضه ليكون موجودًا فيها، قائلا: «أنا جيت رغم إني مريض يستاهل». وهو ما تسبب له في التعرض لأزمة صحية اليوم نقل على إثرها غلى أحد المستشفيات بعد نزيف شديد.

وفي أول تعليق للموسيقار صلاح الشرنوبي، قال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه تفاجأ بخبر الأزمة الصحية لجورج وسوف، وأنه تفاجأ بتحامله على نفسه لحضور الحفل، وكان شعورا طيبا منه، شعر فيه بحضن جورج الدافئ، مؤكدًا: فرحت جدًا برؤيته وبوجوده، لكن بالفعل شعرت أنه في حالة إعياء شديدة، وأتمنى له السلامة وخروجه بكل خير، مضيفًا: «جورج وسوف ثروة قومية لينا كعرب»، أتمنى له الشفاء.

نُقل الفنان جورج وسوف إلى أحد المستشفيات، وذلك بعد حضوره إحدى الفعاليات الفنية ليلة أمس، وتعرضه لنزيف شديد نُقل على إثره للمستشفى سريعًا.

وقال مصدر مُقرب من الفنان جورج وسوف، إنه يجري جراحة في الوقت الحالي في أحد المستشفيات، وذلك بعد قرار الأطباء بضرورة إجراء تِلك العملية بشكل عاجل.