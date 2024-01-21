الخيانة داخل الاحتلال الإسرائيلي.. زعيم المعارضة: اجتماع الحكومة ينتهي بتسريبات ومشاجرات

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن زعيم المعارضة يائير لابيد يؤكد أن كل اجتماع للحكومة الإسرائيلية أو المجلس الأمني ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء.

يشوهون سمعة إسرائيل

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، أفاد لابيد بأنه يقول لحكومة نتنياهو أن هذه ليست الطريقة الصحيحة لإدارة الحرب والدولة، ووصفهم بأنهم يشوهون سمعة إسرائيل، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية».

25 ألف شهيد

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر، والمكثف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 25 ألف شخص، وعدد المصابين يتجاوز 62 ألف شخص، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، ومن بينهم 70% من الأطفال والنساء.

وتستمر جهود انتشال الآلاف من الشهداء والجرحى الذين لا يزالون تحت الأنقاض، وذلك بسبب استمرار القصف وتعقيدات الأوضاع الميدانية، ويتعرض قطاع غزة لحصار مشدد وتقييدات على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.