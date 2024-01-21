9 طرق مذهلة للتخلص من الكرش.. موجوده في كل منزل

الكرش والدهون من المشكلات التي تواجه الكثير من الأشخاص، ربما تسبب لهم أزمة نفسية في بعض الأحيان، لأنه يضعهم في مواقف محرجة لم تكن في الحسبان، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة من أجل التخلص منه، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير، 9 طرق مذهلة للتخلص من الكرش.

جاءت من ضمن 9 طرق مذهلة للتخلص من الكرش، الالتزام بوجبة الإفطار، حيث إن تناول الوجبة في مواعيد محددة يساعد على التقليل من دهون البطن وأيضا التخلص من الكرش، إذ من الضروري على الأشخاص تناول وجبة الإفطار تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية وفي أقل من ساعة بعد الاستيقاظ من النوم، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

تناول الحلبة

الحلبة من الطرق التي تساعد على التخلص من الكرش ودهون البطن، وتساهم في التخلص من الوزن، بالإضافة إلى ضبط مستويات السكر بالدم، وكذلك تناول الزنجبيل، يؤدي إلى التخلص من الدهون والكرش، لأنه يستخدم لتحسين الجهاز الهضمي، نظرا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ومن الممكن أن يكون إضافة صحية للشاي الساخن أو الماء المغلي.

طرق التخلص من الكرش

لم تقتصر الطرق التي تساعد على التخلص من الكرش عند هذا الحد، لكن أيضا يجب على الأشخاص شرب الماء بكميات كبيرة، قبل تناول الوجبات لأنه يشعر بالشبع، ما يساعد على التخلص من الكرش في البطن، وتناول الليمون والعسل مع الماء، يخلص من الكرش خلال أيام قليلة.

البعد عن تناول السكريات من الطرق التي تساعد على التخلص من الكرش، حيث تعد أحد أسباب خسارة الوزن والتخلص من الكرش، إذ من الممكن استبدالها بالألياف لأنها تساهم في خفض دهون البطن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة مثل تمارين التأمل واليوجا والمشي بالداخل، وأيضا تمارين شد البطن.

وبجانب هذه الطرق، كشف الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الألياف مهمة لإنقاص الوزن، مثل تناول «الشوفان»، لذلك يجب على الأشخاص الحرص على تناوله، كونها أمر أساسي للحفاظ على الوزن، بالإضافة إلى صحة الجهاز الهضمي وحماية القلب، كما أنه يعد مفيدا للأشخاص الذين يعانوا من مرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى تناول شرب الليمون أو القرفة.