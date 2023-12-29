7 نصائح تخلصك من «الكرش» خلال أيام.. السر في وجبة الإفطار

البطن من المناطق التي تسبب إزعاجا كبيرا للأشخاص، خاصة الذين يعانون من ظهور «الكرش»، إذ يمكن أن تتسبب في الإحباط لكثير ممن يتبعون أنظمة غذائية لخسارة الوزن، لكن هناك طرق بسيطة يمكن أن تساعد على التخلص من الكرش، لخصها في 7 نصائح.

7 نصائح للتخلص من «الكرش»

الدكتور أحمد الغنام، استشاري تغذية، أكد لـ«الوطن»، أن فقدان الوزن في منطقة البطن ليس سهلا، خاصة لدى الأشخاص غير الملتزمين بالنمط الغذائي أو ممارسة التمارين، لكن هناك 7 نصائح تخلصك من «الكرش» خلال أيام حال الالتزام بها.

1- الالتزام بوجبة الإفطار:

الالتزام بوجبة الإفطار في مواعيد محددة، هو السر في تنزيل دهون البطن والتخلص من «الكرش»، حيث يجب عليك تناول الإفطار في غضون أقل من ساعة بعد الاستيقاظ من النوم، ولا بد أن تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

2- أخذ قسطا كافيا من النوم:

الأشخاص الذين يأخذون قسطا كافيا من النوم، هم أسرع في فقدان الوزن، خاصة منطقة البطن عن غيرهم من الذين لا يلتزمون بوقت النوم الكافي، حيث أن دهون البطن تزداد ليلا، ويساعد النوم على التخلص من الكرش، بسبب تعزيز عملية التمثيل الغذائي، المسؤولة عن معدل حرق الدهون.

3- تجنب القلق والتوتر:

يسبب القلق والتوتر في زيادة الدهون، بسبب هرمون الكورتيزول الذي يعمل على خفض نسبة السكر، بالتالي الاحتياج إلى مزيد من السكريات، التي تسبب زيادة الوزن، لذلك فإن البعد عن القلق والتوتر يساعد في تخلصك من دهون البطن والكرش.

4- شرب الماء بكميات كبيرة:

حرصك على شرب الماء بكميات كبيرة قبل الوجبات، يشعرك بالشبع وبالتالي يساعد في التخلص من الكرش، فضلا عن أن إضافة الليمون والعسل على الماء الدافئ قبل الوجبات يخلصك من الكرش خلال أيام.

تجنب السكريات والأكل قبل النوم

5- البعد عن السكربات والمحليات الصناعية:

البعد عن تناول السكريات والمحليات الصناعية، هو أحد أسباب خسارة الوزن والتخلص من الكرش، ويمكن استبدالها بالألياف التي تساعد على خفض دهون البطن.

6- ممارسة الرياضة:

لا تتطلب ممارسة الرياضة خروجك من المنزل للتخلص من الكرش ودهون البطن، إذ يمكنك ممارسة تمارين التأمل واليوجا والمشي بالداخل، فضلا عن تمارين شد البطن «البلانك»، ما يساعد على التخلص من الكرش.

7- تجنب الأكل مساء:

يجب عليك الابتعاد عن تناول الأكل مساء، حيث أن الجهاز الهضمي لم يستطع هضم الطعام في وقت متأخر، لذلك تناول عشاء خفيفا قبل السابعة مساء وهي إحدى طرق التخلص من الكرش.