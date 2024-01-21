هل تذيع الجزائرية الأرضية مباراة مصر وكاب فيردي المصيرية؟.. القناة تحسم الجدل

تبحث الجماهير المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي الحاسمة، في إطار الجولة الختامية للمجموعة الثانية، بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار في الوقت الراهن.

ويدخل منتخب مصر في العاشرة من مساء غد الاثنين، مواجهة مصيرية أمام منتخب كاب فيردي، بحثا عن تحقيق أول فوز بالبطولة القارية، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور الثاني، لمواصلة المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما، ما يجعل الأنظار كلها تتجه نحو اللقاء.

هل تذيع قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة مباراة مصر وكاب فيردي في أمم أفريقيا؟

ومن ضمن القنوات التي تبحث الجماهير المصرية عنها، هي قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، والتي نقلت المباراة الافتتاحية للفراعنة أمام موزمبيق، قبل أن تغيب عن بث مواجهة غانا في الجولة الثانية، ما جعل جماهير مصر تتساءل، هل تذيع القناة مواجهة كاب فيردي الحاسمة؟.

المباريات المذاعة على قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

الإجابة جاءت عبر رد رسمي من القناة الجزائرية الأرضية، والتي كشفت عن المباريات الـ17 التي حصلت على حقوق بثها في كأس الأمم الأفريقية، والتي تأتي على النحو التالي:

- 6 مباريات من دور المجموعات (منها مباراة مصر وموزمبيق فقط).

- 3 مباريات للمنتخب الجزائري في دور المجموعات.

- مباراتان في ثمن النهائي.

- مباراتان في الدور ربع النهائي.

- مباراتا نصف النهائي

- مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وكان منتخب مصر تعثَّر في أول مواجهتين بالتعادل أمام موزمبيق، قبل أن يسجل تعادلا جديدا أمام غانا في الجولة الثانية، ما يجعل الفوز هو الخيار الوحيد أمامه من أجل ضمان بطاقة التأهل للدور الثاني، وعدم الدخول في حسبة صعبة، بشأن التأهل ضمن أفضل ثوالث.

منتخب مصر تلقى ضربة موجعة، إذ يغيب قائد المنتخب ونجمه الأول محمد صلاح عن مواجهة كاب فيردي، بعد الإصابة العضلية التي لحقت به أمام غانا، وأجبرته على مغادرة اللقاء.