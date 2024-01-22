أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى 60%.. مطروح ترفع الطوارئ لمواجهة نوة الغطاس

استعدادات مكثفة في محافظة مطروح تجري من جانب جميع الأجهزة المعنية لمواجهة حالة الطقس، اليوم، في ظل توقعات سقوط أمطار في العديد من المناطق والمدن الساحلية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة نوة الغطاس التي تتعرض لها عدة محافظات في مصر.

مطروح ترفع حالة الطوارئ

وحول عدم استقرار حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة رفعت حالة الطوارئ في جميع الأجهزة المعنية، وهناك متابعة مستمرة من خلال الرصد الدائم والتواصل عبر مركز السيطرة الوطني بمحافظة مطروح واستنفار جميع فرق الطوارئ في مجالس المدن، خاصة في المناطق الساحلية في مدينة الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، وجاهزية سيارات الصرف الصحي والمعدات والمواتير والأطقم المدربة للتعامل والتدخل السريع وقت الحاجة في أي منطقة أو على الطرق السريعة والدولية والطرق الداخلية لسحب تجمعات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع وعمل سيولة مرورية أمام السيارات وتيسير حركة التنقلات على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي ومطروح السلوم.

غرفة عمليات محافظة مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن هناك تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود منخفض جوي، اليوم الاثنين، تصاحبه سقوط أمطار على المدن والمناطق الساحلية ومنها مطروح، والمحافظة مستعدة تماما لمواجهة حالة الطقس غير المستقر في أي وقت، كما يجري المتابعة المستمرة من خلال غرفة عمليات المحافظة، مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، للرد على شكاوى المواطنين والتجاوب معها وحلها، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والري وأطقم التدخل السريع للاستعداد على مدار الساعة لحين استقرار حالة الطقس وانتهاء النوة تماما.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن منخفض جوي تتعرض له بعض المحافظات والمناطق الساحلية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى 60% مع نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، الاثنين، ويستمر خلال الساعات المقبلة.