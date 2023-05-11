طقس مطروح الآن.. غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس وسقوط أمطار خفيفة

تعرضت مدينة مرسى مطروح لسقوط أمطار خفيفة على مختلف الأحياء والمناطق السكنية، مع انتشار غطاء سحابي في السماء يحجب رؤية الشمس، في ظل انخفاض معدلات درجات الحرارة، مع نشاط للرياح ووجود برودة في الجو.

سقوط أمطار على مرسى مطروح

وتمتد سقوط الأمطار على مرسى مطروح طبقا لعدم استقرار حالة الطقس اليوم الخميس، في غرب مصر إلى مدن الحمام والعلمين والضبعة ورأس الحكمة شرقا والنجيلة وسيدي براني والسلوم غربا.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم في مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 15 درجة، والعلمين العظمى 25 والصغرى 16 درجة والسلوم 25 العظمى والصغرى 17 درجة، وسيوة 29 العظمى والصغرى 18 درجة.

أمطار على مطروح والإسكندرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الجوية من سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد الإسكندرية ومرسى مطروح، بالإضافة إلى محافظات وجه بحري، ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

توقف حركة الصيد في البحر

وتسبب سوء حالة الطقس في توقف حركة الصيد في جميع المواني بمحافظة مطروح، ميناء مرسي مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي وميناء السلوم، لتأثر حالة البحر، ومن المقرر عودتها حالة استقرار الأحوال الجوية مرة أخرى.