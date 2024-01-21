برلماني: نحتاج 450 ألف غرفة سياحية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن هناك حاجة إلى 450 ألف غرفة سياحية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.

كان هناك مطالبات من الحكومة

وأضاف حازم الجندي مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «cbc»، اليوم الأحد، أنه كان هناك مطالبات من الحكومة بضرورة وجودة خطة تسويقية للترويج السياحي وتشجيع السياحة البيئية والثقافية والدينية.

برنامج قصواء الخلالي

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات